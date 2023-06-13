نظام المعاملات المدنية.. أكبر الأنظمة الجديدة بـ700 مادة

ووفقًا للمعلومات، يتعلق القسم الأول من النظام بالالتزامات والحقوق الشخصية، وعلاقات الناس فيما بينهم؛ إذ اشتمل على أمور، منها مصادر هذه الحقوق؛ إذ قُررت في النظام خمسة مصادر للحقوق، هي (العقد - الإرادة المنفردة - الفعل الضار - الإثراء بلا سبب – القانون أو النظام).