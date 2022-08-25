نموذج طبي رائد لوحدة جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر

بفضل الله، استطاع قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، إنقاذ الكثير من الحالات المعقدة، وإجراء العديد من العمليات الجراحية الدقيقة لعلاج الجلطات والأورام والعيوب الخلقية والمشكلات المرضية ذات الصلة بالمخ والأعصاب، وحقق نجاحات وإنجازات متلاحقة جعلت منه نموذجًا رائدًا في هذا التخصص الدقيق، وقِبلة للباحثين عن العلاج من داخل المملكة ومن خارجها؛ حيث أجرى أطباء الوحدة الكثيرَ من العمليات الناجحة، لحالات تعاني من أمراض وإصابات معقدة كالأورم التي تنشأ في مواضع حساسية، وتؤثر بالضغط على مراكز التحكم بالدماغ والحبل الشوكي، والعيوب والتشوهات الخلقية والكسور.. وقد أنهت هذه التدخلات معاناة المرضى، وأعادت لهم قدراتهم البدنية، وجنّبتهم الكثير من التَّبِعَات الصحية الوخيمة.
وتوفر وحدة جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري خدماتٍ تشخيصيةً وعلاجية متنوعة، وقد تم تزويدها بتقنيات هي الأكثر تطورًا بالمنطقة؛ حيث تحظى بأحدث الأجهزة الطبية العلاجية والتشخيصية، التي تُمَكّن الأطباء من إجراء التدخلات الجراحية الدقيقة لعلاج الجلطات والأورام والعيوب الخلقية بدقة وأمان، خاصة أن جراحات المخ والأعصاب تحتاج إلى الدقة والمهارة في التعامل مع المريض داخل غرفة العمليات.
وتُعتبر غرف عمليات جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري من أحدث غرف العمليات الرقمية، وبها أحدث الأجهزة؛ كالمناظير والميكروسكوبات الجراحية وأجهزة الملاحة الجراحية التي يستخدمها الجراحون لتحديد مكان المشكلة بدقة أثناء العمليات الجراحية، كما يتوفر جهاز التصوير ثلاثي الأبعاد، وهو أحدث تقنية لتصوير المريض أثناء العملية بصور ثلاثية الأبعاد، وتساعد في تحديد مواقع الأورام، وبيان مقدار المستأصل منها، وهو كذلك يساعد في الملاحة الجراحية، وفي تركيب المثبتات بدقة متناهية، إضافة إلى أن به أيضًا جهاز تخطيط العصب السمعي، والشبكي والبصري NICOLET VIKING، وجهاز تخطيط كهرباء الدماغ NIHON KOHDE، وكذلك جهاز تخطيط الأعصاب والعضلات NICOLET VIKING، وتُعد هذه الأجهزة الأفضل في مجال التخطيط على مستوى العالم.
فبالإضافة إلى الكفاءات الطبية رفيعة التأهيل والخبرة؛ تحظى الوحدة بتجهيزات تقنية متقدمة، منها جهاز قياس التوازن I Balance، الذي يحظى بقدرة فائقة الدقة في قياس مستوى التوازن، كما أنه يحدد سبب الضعف في حال وجوده، ويقدم النصائح لنوع التمارين العلاجية التي تناسب الحالة، وتقنية الاهتزاز Galileo، وهي تقنية عالية الفعالية في تنسيق حركة الجسم وتمديد العضلات المتشنجة وتقويتها.
وتتميز الوحدة بالشمول والتكامل؛ إذ تتوفر فيها كل التخصصات الدقيقة والفرعية؛ حيث تُجرى فيها العمليات الميكروسكوبية للمخ والأعصاب، وكذلك تشخيص ومعالجة كل الأورام للبالغين والأطفال، بالإضافة لعمليات العيوب الخلقية لحديثي الولادة والأطفال، وأيضًا علاج العيوب الخلقية لشرايين المخ والاستسقاء بالدماغ وإصابات الحوادث، علاوة على علاج مختلف الأمراض التي تصيب العمود الفقري مثل الانزلاق الغضروفي وضيق القناة الشوكية وكسور العمود الفقري، وكذلك التشوهات الخلقية (الجنف)، ومشكلات الفقرات القطنية، وأورام أو قاع الجمجمة والعمود الفقري، والصرع والأوعية الدموية الدماغية والقسطرة، كما يتم معالجة آلام الظهر، وخشونة والتهابات الفقرات.