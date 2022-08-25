نموذج طبي رائد لوحدة جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر

بفضل الله، استطاع قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، إنقاذ الكثير من الحالات المعقدة، وإجراء العديد من العمليات الجراحية الدقيقة لعلاج الجلطات والأورام والعيوب الخلقية والمشكلات المرضية ذات الصلة بالمخ والأعصاب، وحقق نجاحات وإنجازات متلاحقة جعلت منه نموذجًا رائدًا في هذا التخصص الدقيق، وقِبلة للباحثين عن العلاج من داخل المملكة ومن خارجها؛ حيث أجرى أطباء الوحدة الكثيرَ من العمليات الناجحة، لحالات تعاني من أمراض وإصابات معقدة كالأورم التي تنشأ في مواضع حساسية، وتؤثر بالضغط على مراكز التحكم بالدماغ والحبل الشوكي، والعيوب والتشوهات الخلقية والكسور.. وقد أنهت هذه التدخلات معاناة المرضى، وأعادت لهم قدراتهم البدنية، وجنّبتهم الكثير من التَّبِعَات الصحية الوخيمة.