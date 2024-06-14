متحدث "الصحة": 35 ألف ممارس وممارسة و5500 متطوع يقدمون الخدمات الطبية للحجاج

أكد متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة، ولم تُسجَّل بينهم أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة، وأن الخطط الصحية تتم وفق ما خُطط له بنجاح -ولله الحمد-، وأن هناك أكثر من 35 ألفًا من الممارسين والمنسوبين للمنظومة الصحية يشاركون في تقديم الخدمات والرعاية لضيوف الرحمن، ومعهم أكثر من 5500 متطوع صحي، يتشرفون بتقديم هذه الخدمات.