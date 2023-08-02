خادم الحرمين يبعث رسالة شفهية لرئيس جنوب السودان

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله –، رسالة شفهية، إلى الرئيس الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك.
نقل الرسالة المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقباله له، اليوم، في جوبا العاصمة.
ونقل المستشار خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - له ولحكومة وشعب جمهورية جنوب السودان، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد رئيس جنوب السودان خلال الاستقبال دعم بلاده الكامل لطلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، معربًا عن ترحيب بلاده بعقد القمتين "القمة السعودية الإفريقية الأولى، و"القمة العربية الإفريقية الخامسة" في المملكة العام الحالي، معربًا عن شكر وتقدير حكومة المملكة لدعمها والذي يأتي انطلاقًا من العلاقات المميزة بين البلدين.