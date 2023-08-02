خادم الحرمين يبعث رسالة شفهية لرئيس جنوب السودان

وأكد رئيس جنوب السودان خلال الاستقبال دعم بلاده الكامل لطلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، معربًا عن ترحيب بلاده بعقد القمتين "القمة السعودية الإفريقية الأولى، و"القمة العربية الإفريقية الخامسة" في المملكة العام الحالي، معربًا عن شكر وتقدير حكومة المملكة لدعمها والذي يأتي انطلاقًا من العلاقات المميزة بين البلدين.