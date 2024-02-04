استمرار تأثير الكتلة الباردة على أجواء المملكة اليوم

أما في العاصمة الرياض فيُتوقع أن يكون الطقس مستقرًّا بوجه عام، مع ظهور كميات متفرقة من السحب، وترتفع درجات الحرارة قليلًا لتكون في حدود 18 درجة مئوية نهارًا، في حين تنخفض ليلًا إلى حدود 9 درجات مئوية، وقد تقل عن ذلك في المناطق المفتوحة.