مجلة الدكتور سليمان الحبيب يتم اختيارها من "منظمة الصحة العالمية" كأحد مدخلات الفهرس الطبي الدولي

وتابع، أن إدراج المجلة في الفهرس؛ سيُسهم في توسيع رقعة انتشار أبحاثها، ومن حضورها وإسهامها في إثراء البحث العلمي على المستويين المحلي والعالمي، كما أنه سيُسهم في تحقيق أهداف وطنية؛ أهمها دعم منظومة البحث العلمي، والتطور التقني، والارتقاء بالمستوى الأكاديمي؛ للوصول إلى آفاق جديدة، وغيرها من الأهداف المتوافقة مع رؤية المملكة 2030 التي تحمل فرصًا غير مسبوقة لتطوير القطاع البحثي، وبناء مجتمع حيوي ووطن طموح.