تعمُّق الموجة العلوية على أجواء المملكة الأيام المقبلة والأمطار الرعدية تشمل مناطق واسعة

ويُتوقع أن يحدث اشتدادٌ إضافي لنشاط السحب الرُكامية على المُرتفعات الجنوبية الغربية يوم السبت، إذ يُتوقع -بإذن الله- أن تتهيّأ الفرصة ساعات ما بعد الظهر والمساء لتكاثر السُحب الرُكامية الرعدية على أجزاءٍ واسعة من مُرتفعات شرق مرتفعات مكة المكرّمة والباحة وعسير، وتترافق هذه السحب بهطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة تتسبّب في جريان الأودية والسيول، إضافة لارتفاع منسوب المياه في الطرقات في بعض المناطق.