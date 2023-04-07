تعمُّق الموجة العلوية على أجواء المملكة الأيام المقبلة والأمطار الرعدية تشمل مناطق واسعة

يُشير أحدث التنبؤات الجوية المُستخرجة من نواتج ما يُسمى المُحاكاة الحاسوبية في مركز طقس العرب، إلى توقعات بتعمق الحوض العلوي لأجواء المملكة السعودية الأيام المقبلة، ويتلاقى مع امتداد مُنخفض البحر الأحمر من الجنوب، إضافة إلى تدفق كميات من الرطوبة ذات الخصائص الإستوائية لأجوائنا.
هذا النظام الجوي سيُسبّب -بإذن الله- اشتداد الحالة الماطرة على مناطق عِدّة من المملكة بدءاً من الجمعة ومطلع الأسبوع المقبل، مع احتمالية جريان كبير للوديان في بعض المناطق.
ويتزايد تأثر المملكة يوم الجمعة بالحالة الماطرة وذلك مع اقتراب الموجة العلوية، بحيث يُتوقع هطول أمطار مُتوسطة تتخللها بؤرٌ غزيرة أحياناً على أجزاءٍ عِدّة من مُرتفعات وشرق مُرتفعات: عسير والباحة ومكة المكرّمة وجنوب منطقة المدينة المنوّرة مع احتمالية جريان الأودية والسيول في أجزاءٍ من هذه المناطق.
وتمتد السُحب الماطرة تدريجياً للشرق والشمال الشرقي لتطول أجزاءً عِدّة من منطقة الرياض إدارياً (وبخاصة المحافظات الغربية منها)، إضافة إلى أجزاءٍ من منطقتَي القصيم وحائل.
ويشير آخر القراءات التحليلية في مركز طقس العرب، إلى أن فرص الأمطار على العاصمة الرياض واردة على فترات من بعد ساعات ظهيرة يوم الجمعة مع نشاط أحياناً في سرعة الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار.
وتُشير القراءات ذاتها إلى أن أفضل هذه الفرص ستكون ساعات ما بعد مُنتصف الليل (ليلة الجمعة/السبت) وفجر يوم السبت، وتكون هذه الأمطار خفيفة إلى مُتوسطة في أغلبها، بإذن الله.
ويُتوقع أن يحدث اشتدادٌ إضافي لنشاط السحب الرُكامية على المُرتفعات الجنوبية الغربية يوم السبت، إذ يُتوقع -بإذن الله- أن تتهيّأ الفرصة ساعات ما بعد الظهر والمساء لتكاثر السُحب الرُكامية الرعدية على أجزاءٍ واسعة من مُرتفعات شرق مرتفعات مكة المكرّمة والباحة وعسير، وتترافق هذه السحب بهطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة تتسبّب في جريان الأودية والسيول، إضافة لارتفاع منسوب المياه في الطرقات في بعض المناطق.
ولا يُستبعد أن تمتد بعض السُحب الماطرة المُتفرقة لأجزاءٍ من سواحل مكة المكرّمة بما فيها أحياء من محافظة جدة وبخاصة الشمالية والشرقية منها.
كما يُتوقع هطول أمطارٍ مُتوسطة في مُجملها، لكن يتخللها بعض البؤر الغزيرة أحياناً يوم السبت على أجزاءٍ من نجران وبعض المُحافظات الجنوبية والغربية من المدينة المنوّرة، إضافة إلى أجزاء عِدّة من منطقة الرياض إدارياً (وبخاصة المُحافظات الجنوبية الغربية والغربية منها).
ومن المُحتمل أن تتكاثر سحبٌ محلية تترافق بهطول أمطارٍ خفيفة إلى مُتوسطة على أجزاءٍ محدودة من الشرقية والقصيم وحائل.