الكتلة "القطبية" تواصل تأثيرها.. "الحصيني": الحرارة تتهاوى ومتوقع مزيد

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إن اليوم هو اليوم الرابع من العقرب الثانية "سعد بلع"، وفقاً للنماذج العددية للطقس، مشيراً إلى انخفاضات في درجات الحرارة.