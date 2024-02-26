الكتلة "القطبية" تواصل تأثيرها.. "الحصيني": الحرارة تتهاوى ومتوقع مزيد

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إن اليوم هو اليوم الرابع من العقرب الثانية "سعد بلع"، وفقاً للنماذج العددية للطقس، مشيراً إلى انخفاضات في درجات الحرارة.
وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: نلاحظ ان الكتلة التي أصلها قطبي تؤثر في معظم المناطق بانخفاضٍ في درجة الحرارة على معظم مناطق المملكة ومتوقع مزيد من الانخفاض، إلا أن يصرفها الله.
وأضاف: "الحرارة المسجّلة فجر اليوم الإثنين عند الساعة السادسة على معظم مناطق المملكة عدا جازان معتدلة، وأقل حرارة فجراً طريف 5 درجات مئوية، والأعلى جازان 26 درجة مئوية، والرياض 11 والمدينة المنوّرة 15، وجدة 20 درجة، والدمام 15 درجة مئوية".
وتابع: حالة السماء فجر اليوم عند الساعة السادسة والنصف صحوة بوجهٍ عام عدا بعض الغيوم المتناثرة على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من الإمارات وسلطنة عُمان".