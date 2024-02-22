لمحات من اللبنة الأولى لتأسيس أعظم دولة.. عندما قَدِمَ الأمير مانع المريدي من الشرق لتأسيس الدرعية عام 850هـ

ولفت إلى أنه أثناء الأحداث وتغيراتها وتأسيس القرى والبلدات لَقِيَ فرع من بني حنيفة رغبة في الخروج والبحث عن مواقع أخرى فخرج جزء من عشيرة المردة إلى شرق الجزيرة العربية، وبعد وصول الأمير مانع إلى زعامة القبيلة في ذلك الوقت وصلت إليه دعوة ابن عمه "بن درع"، فقرر العودة إلى ضفاف وادي حنيفة بعشيرته رغم التحديات والظروف، وهو ما شكل تأسيس الدرعية التي شكلت البذرة الأولى لتأسيس الدولة فيما بعد على يد الإمام محمد بن سعود.