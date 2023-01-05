"عقارات الدولة" تطرح فرصًا تأجيرية زراعية في الأحساء والقطيف

من المقرّر أن يُقام مزاد العقارات الزراعية بمحافظة القطيف في "المكتبة العامة بالدمام" يوم الأحد 14/ 07/ 1444هـ، الموافق 05/ 2/ 2023م، في حين يبدأ مزاد العقارات الزراعية بمحافظة الأحساء خلال الفترة 15 - 22/ 07/ 1444هـ الموافق 06 – 13/ 2/ 2023م، وذلك في قاعة هجر للمناسبات في مجمّع الدوائر الحكومية الأول بالأحساء.