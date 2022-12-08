عن مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس الصيني.. إعلامي سعودي: لوحة في البروتوكول الملكي الفاخر "فيديو"

أثار إبهار مراسم الاستقبال الرسمية التي أقيمت للرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر اليمامة؛ حيث كان في استقباله: ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ إعجاب مدير عام مجموعة قنوات "إم بي سي" الإعلامي السعودي محمد التونسي، الذي وصف المراسم عبر حسابه في "تويتر" بأنها "لوحة في البروتوكول الملكي الفاخر".
وأرفق "التونسي" مع تغريدته عن مراسم استقبال الرئيس الصيني، مقطع فيديو للمراسم.
وكان الرئيس الصيني قد وصل ظهر اليوم "الخميس" إلى قصر اليمامة في الرياض؛ لعقد قمة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأجريت له مراسم الاستقبال قبل بدء القمة.