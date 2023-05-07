رياح مثيرة للأتربة واحتمال هطول أمطار في بعض المناطق

تشير آخر الخرائط الجوية والناتجة عن ما يسمى بالمحاكاة الحاسوبية، إلى توقعات ببقاء أجواء المملكة العربية السعودية الأيام القادمة تحت تأثير امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، لتبقى بذلك الأجواء مستقرة في معظم المناطق عدا بعض المناطق الجنوبية الغربية.
ويُتوقع أن يتجدد نشاط السحب الركامية ساعات ما بعد ظهر ومساء يوم الأحد 7- 5- 2023 على أجزاء عدة من مرتفعات عسير وسفوحها الشرقية، وتترافق بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بحدوث الرعد وتساقط حبات من البرد؛ مما يؤدي إلى جريان للأودية والشعاب.
كما يُحتمل أن تمتد بعض السحب المتفرقة إلى أجزاء محدودة إجمالًا من الباحة وجنوب مكة المكرمة.
وتنشط الرياح الشمالية الغربية تدريجيًّا أثناء نهار الأحد على أجزاء عدة من شمال ووسط المملكة، وتتسبب في إثارة الأتربة والغبار؛ وخاصة نواحي غرب حائل وشرق المدينة المنورة. كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية أحيانًا على منطقة الرياض بما فيها العاصمة.
وتتأثر المناطق الشمالية من المملكة الأيام القادمة تدريجيًّا بكتلة هوائية أقل حرارة تتسبب في انخفاض نسبي على درجات الحرارة في تلك المناطق.
في حين تتعرض منطقتا الشرقية والرياض -بما فيها العاصمة- لارتفاع على درجات الحرارة نتيجة هبوب رياح جنوبية غربية حارة؛ لتتجاوز العظمى حاجز 40 درجة مئوية.