رياح مثيرة للأتربة واحتمال هطول أمطار في بعض المناطق

ويُتوقع أن يتجدد نشاط السحب الركامية ساعات ما بعد ظهر ومساء يوم الأحد 7- 5- 2023 على أجزاء عدة من مرتفعات عسير وسفوحها الشرقية، وتترافق بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بحدوث الرعد وتساقط حبات من البرد؛ مما يؤدي إلى جريان للأودية والشعاب.