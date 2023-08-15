عبر 41 مركزًا إسعافيًا.. الهلال الأحمر بعسير يرفع جاهزيته استعدادًا للحالة المطرية

رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير استعداداتها، تماشيًا مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة والمحافظات المجاورة، والتي تستمر حتى السبت القادم بحسب التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد.
وقال محمد بن عبدالله الشهري مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير: تم تطبيق الخطة المعدة في هذا الشأن ورفع الجاهزية القصوى.
وأضاف: الهيئة مستعدة من خلال 41 مركزًا إسعافيًا تشتمل على فرق إسعافية مخصصة للتعامل مع جميع الحالات الطارئة عبر آليات حديثة مجهزة بأحدث الأجهزة، والتي تُسهم في الحفاظ على أرواح الناس من خلال سرعة الاستجابة للبلاغات الواردة لغرفة عمليات الهلال الأحمر.
وتم دعم الأسطول الإسعافي بفرع الهيئة بعسير بمجموعة من الدراجات النارية الإسعافية؛ لسرعة الوصول لطالبي الخدمة الإسعافية في المواقع المزدحمة، وكذلك خدمة الإسعاف الجوي لنقل الحالات الحرجة للمستشفيات المتخصصة.
ونوّهت الهيئة بضرورة الالتزام بإرشادات السلامة واتباع التحذيرات التي يطلقها الدفاع المدني، وفي حال وجود حالة طوارئ الاتصال المباشر على الرقم 997 أو من خلال طلب الخدمة عبر الأجهزة الذكية من خلال تطبيق أسعفني وتطبيق توكلنا مع تمنياتها بالسلامة للجميع.