عبر 41 مركزًا إسعافيًا.. الهلال الأحمر بعسير يرفع جاهزيته استعدادًا للحالة المطرية

وأضاف: الهيئة مستعدة من خلال 41 مركزًا إسعافيًا تشتمل على فرق إسعافية مخصصة للتعامل مع جميع الحالات الطارئة عبر آليات حديثة مجهزة بأحدث الأجهزة، والتي تُسهم في الحفاظ على أرواح الناس من خلال سرعة الاستجابة للبلاغات الواردة لغرفة عمليات الهلال الأحمر.