"وزارة السياحة" تؤكد ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة بحسب نصوص النظام ولوائحه

وكشفت الوزارة عن تفاصيل العقوبات المالية المقررة بحسب لوائح نظام السياحة في حال عدم الالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة، مبينة أن تشغيل مرافق الضيافة السياحة بدون الحصول على الترخيص يعرض المرفق السياحي لعقوبة مالية تصل إلى 250 ألف ريال، وفي حال التكرار تتضاعف العقوبة، كما أن تشغيل مرافق الضيافة الخاصة بدون الحصول على ترخيص يعرض المرفق لعقوبة مالية قدرها 5 آلاف ريال، وتتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة، مفيدة أن إدارة مرافق الضيافة السياحية بدون الحصول على ترخيص يعرض المنشأة لعقوبة مالية قدرها 50 ألف ريال وتتضاعف الغرامة في حال التكرار.