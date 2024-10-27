"وزارة السياحة" تؤكد ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة بحسب نصوص النظام ولوائحه

أكدت وزارة السياحة على المستثمرين والمشغلين في الأنشطة السياحية، ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة بحسب ما نص عليه نظام السياحة ولوائحه، وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات لمواكبة القفزات الكبيرة التي يشهدها القطاع السياحي في المملكة.
وكشفت الوزارة عن تفاصيل العقوبات المالية المقررة بحسب لوائح نظام السياحة في حال عدم الالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة، مبينة أن تشغيل مرافق الضيافة السياحة بدون الحصول على الترخيص يعرض المرفق السياحي لعقوبة مالية تصل إلى 250 ألف ريال، وفي حال التكرار تتضاعف العقوبة، كما أن تشغيل مرافق الضيافة الخاصة بدون الحصول على ترخيص يعرض المرفق لعقوبة مالية قدرها 5 آلاف ريال، وتتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة، مفيدة أن إدارة مرافق الضيافة السياحية بدون الحصول على ترخيص يعرض المنشأة لعقوبة مالية قدرها 50 ألف ريال وتتضاعف الغرامة في حال التكرار.
وأشارت إلى أن أبرز المخالفات التي جرى رصدها خلال الجولات الرقابية والتفتيشية على المرافق المرخصة هي، عدم ربط المرفق بالمنصة الوطنية للرصد السياحي بالشكل المطلوب، وعدم تطابق الترويج للمرفق مع شهادة التصنيف الصادرة عن وزارة السياحة، بالإضافة لعدم إبراز معلومات التواصل مع المدير المناوب في منطقة الاستقبال، وعدم سريان جميع تراخيص الشركاء الحكوميين، بجانب عدم الالتزام بنظافة المرفق والصيانة الدورية.
وكانت وزارة السياحة قد أطلقت حملة "ضيوفنا أولوية" بهدف تعزيز التزام مرافق الضيافة بمعايير التراخيص والتصنيف، وضمان امتثالها للاشتراطات والمتطلبات، داعية جميع المستفيدين من خدمات مرافق الضيافة لتقديم استفساراتهم وملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة لهم، وذلك عبر التواصل مع المركز الموحد للسياحة 930 أو عبر القنوات الرسمية للوزارة على منصات التواصل الاجتماعي.