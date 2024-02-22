في ذكرى التأسيس الخالدة.. "سبق" ترصد عقال المؤسس على ارتفاع 25 ألف قدم

رصدت "سبق" الطفل محمد بن شويل العسيري طالب بالصف الثاني المتوسط ورأسه يتزين بعقال المؤسس من على ارتفاع 25 ألف قدم، وذلك خلال إحدى رحلات الخطوط الجوية السعودية اليوم.
يأتي هذا تجسيداً بأن حب الوطن لا يعرف كبيراً أو صغيراً، هو فطرة سليمة تملأ الجوانح وتجري فيها مجرى الدم في الوريد.
ذلك العقال الذي يحضر كل عام في مثل هذا اليوم الذي يحكي لنا قصة مجد وعز وكرامة نعيشها بكل تفاصيلها، ونستذكر فيها تأسيس هذا الوطن على يد الإمام محمد بن سعود رحمه الله، الذي وضع اللبنة الأولى للحياة الكريمة والمجد المؤبد لهذا الوطن بإذن الله.
يقول الطفل "آل شويل": كل الأنظار كانت تتجه لي وأنا بصالة المطار وإلى أن أخذت مقعدي على متن هذه الرحلة، وكلي فخر وعزة وشموخ بهذا العقال الذي كان يزين رأس المؤسس لهذا الكيان الشامخ وهذه الدولة الفتية التي أبهرت العالم بما وصلت إليه في العهد الزاهر، فمن بيت شَعر وفرس وسيف وفرقة وخوف... إلى وحدة وأمن وأمان ونهضة طالت جميع أرجاء الحياة ومجالاتها، نهضة أبهرت العالم بأسره، أفلا يحق لي أن أفخر وأحتفي بهذا المؤسس وهذا الوطن فوق كل أرض وتحت كل سماء؟! دمت يا وطني ودام عزك وولاة أمرك "آل سعود".