في ذكرى التأسيس الخالدة.. "سبق" ترصد عقال المؤسس على ارتفاع 25 ألف قدم

يقول الطفل "آل شويل": كل الأنظار كانت تتجه لي وأنا بصالة المطار وإلى أن أخذت مقعدي على متن هذه الرحلة، وكلي فخر وعزة وشموخ بهذا العقال الذي كان يزين رأس المؤسس لهذا الكيان الشامخ وهذه الدولة الفتية التي أبهرت العالم بما وصلت إليه في العهد الزاهر، فمن بيت شَعر وفرس وسيف وفرقة وخوف... إلى وحدة وأمن وأمان ونهضة طالت جميع أرجاء الحياة ومجالاتها، نهضة أبهرت العالم بأسره، أفلا يحق لي أن أفخر وأحتفي بهذا المؤسس وهذا الوطن فوق كل أرض وتحت كل سماء؟! دمت يا وطني ودام عزك وولاة أمرك "آل سعود".