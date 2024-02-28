"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أتربة مثارة ورياح شديدة مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية والباحة وعسير وتبوك ونجران).
وتفصيلاً، نبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن والجبيل والخُبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والطائف والعاصمة المقدسة وبحرة والكامل والجموم وخليص وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة الباحة أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة تبوك أيضًا أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الوجه وأملج. وتشهد رياحًا شديدة على البدع وحقل وضباء وتبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.
كما تشهد منطقة نجران أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العلا. وتشهد أتربة مثارة على المهد وبدر ووادي الفرع والحناكية والمدينة المنورة والرايس وينبع والعيص وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الرياض أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس.