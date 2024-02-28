"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أتربة مثارة ورياح شديدة مع تدنٍّ في الرؤية

وتفصيلاً، نبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن والجبيل والخُبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.