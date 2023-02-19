سيّاح أجانب في جدة التاريخية: الناس هنا طيبون.. وألوان الرواشين مبهرة

وفي لقاء بعدد من السياح الذين زاروا مدينة جدة؛ بهدف أخذ آرائهم وانطباعاتهم عما شاهدوه في "البلد" على نحو خاص ومحافظة جدة بشكل عام، قال السائح "نيلسون" القادم من الأرجنتين: "هذه أول زيارة للسعودية، حيث المكان جميل وآمن والناس هنا طيبون، كذلك البلد مميز من خلال وجود الحضارة العميقة المميزة والممتعة، وفي طريقة البناء للرواشين رائعة، والتي تمثلها منطقة جدة التاريخية، وأيضًا داخل البيوت وطريقة استخدام الخشب في الأثاث والزخارف في السقوف، الأمر فعلًا ممتع"، معربًا عن أمله بأن يزور مدنًا أخرى في السعودية.