"الأرصاد": أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة متوقعة على أجزاءٍ من جازان وعسير والباحة

وذكر أن حركة الرياح على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة؛ تصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف؛ يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائجاً مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.