طيران ناس و" برنامج الربط الجوي" يطلقان وجهات دولية مباشرة إلى مرسيليا وألماتي والجزائر والدار البيضاء

وسيبدأ طيران ناس خلال نوفمبر المقبل تشغيل 10 رحلة أسبوعية جديدة من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة إلى كل من مرسيليا في جنوب جمهورية فرنسا بمعدل رحلتين أسبوعياً، وألماتي المركز التجاري والثقافي في كازاخستان، والعاصمة القديمة للدولة الواقعة في وسط آسيا بواقع رحلتين أسبوعياً، والجزائر بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً، والدار البيضاء في المملكة المغربية بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً،