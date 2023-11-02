15 سنة سجنًا ومصادرة.. "الجوازات": 4 عقوبات للمتسترين ومسهلي دخول المخالفين

وأوضحت أنه يعاقَب كل من يسهّل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو تشغيلهم أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: "السجن مدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال مصادرة وسيلة النقل".