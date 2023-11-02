15 سنة سجنًا ومصادرة.. "الجوازات": 4 عقوبات للمتسترين ومسهلي دخول المخالفين

كشفت المديرية العامة للجوازات في المملكة عن عقوبة كل من يسهّل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو تشغيلهم أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال.
وأوضحت أنه يعاقَب كل من يسهّل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو تشغيلهم أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: "السجن مدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال مصادرة وسيلة النقل".
وأضافت: كما تشمل العقوبات "مصادرة السكن الذي أعدّ بشكل خاص لإيواء مخالف أمن الحدود أو استخدم لهذا العرض فقط، وفي حال كان المسكن محل المصادرة يتعلق به ملك للغير، فيعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال".
وأكدت "الجوازات" أن دور المواطن أساس في المحافظة على الأمن والاستقرار، مشيرةً إلى أنه للإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود الاتصال على (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة.