خبير في التنمية الريفية: استثمار النزل والمزارع للإيجار السياحي دخل إضافي مسكوت عنه

من جانب آخر، أوضح الخبير في التنمية الريفية راضي الفريدي مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية السياحة الزراعية والريفية التعاونية "ريفنا" أن السياحة أصبحت ذات أهمية متزايدة في الهيكل الاقتصادي لمعظم البلدان حول العالم إلى جانب الإمكانات الطبيعية والجغرافية والثقافية والتاريخية بحيث يتوسع نشاط هذا المجال على أساس الاستفادة من فرص المميزات النسبية في المناطق الريفية، حيث تلعب السياحة الريفية دورًا مهمًا في تطوير صناعة السياحة في عديد البلدان، وفي الوقت نفسه فإن هذا المجال له تأثير إيجابي على التنمية الزراعية والريفية والبيئية والثقافية والسياحية المستدامة في المناطق الريفية، وخلق الخدمات الاجتماعية والثقافية وزيادة الدخل وتنوع مصادره.