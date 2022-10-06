كلاكيت ثاني مرة.. المياه تتسرب بمخطط 2 بـ"شرائع مكة" والكارثة كامنة!

عاودت المياه للمرة الثانية اكتساحها لشارع القادسية الفرعي، وسالت عشراتِ الأمتار مُهدرةً آلاف اللترات من المياه؛ وتحديدًا في الشيب المتواجد بالقرب من مسجد حليمة السعدية بمخطط ٢ بالشرائع.
ووثقت "سبق"، صباح اليوم، سيلان الشارع وجريان المياه في الموقع ودخولها إلى الشارع الرئيسي؛ مُحدِثة تجمعًا للمياه غطى أرضية غرفة الكهرباء.
يُذكر أن هذا التسريب هو الثاني خلال أسبوع واحد ومن نفس موقع التسريب الأول الذي تناولته "سبق" في تقرير لها بعنوان "شاهد تسرب مياه بمخطط 2 بـ(شرائع مكة) ينذر بكارثة.. كهرباء وطلاب!".