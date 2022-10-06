كلاكيت ثاني مرة.. المياه تتسرب بمخطط 2 بـ"شرائع مكة" والكارثة كامنة!

يُذكر أن هذا التسريب هو الثاني خلال أسبوع واحد ومن نفس موقع التسريب الأول الذي تناولته "سبق" في تقرير لها بعنوان "شاهد تسرب مياه بمخطط 2 بـ(شرائع مكة) ينذر بكارثة.. كهرباء وطلاب!".