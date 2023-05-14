محليات

"الغذاء والدواء": "برومات البوتاسيوم" المسرطنة محظور استخدامها بالمملكة

بعد تداول مقطع فيديو حول استخدامها بالمخبوزات والمعجنات لتنعيم وتحسين طعم الخبز
"الغذاء والدواء": "برومات البوتاسيوم" المسرطنة محظور استخدامها بالمملكة
سبق
سبق

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، حقيقة ما يُشاع حول استخدام مادة "برومات البوتاسيوم" المسرطنة التي تضاف إلى بعض الأغذية، مثل المخبوزات والمعجنات.

وأكّدت الهيئة رداً على عددٍ من التساؤلات حول استخدام تلك المادة في المخبوزات والمعجنات بغرض تنعيم وتحسين طعم الخبز وملمسه، بعد منعها في دول أخرى بعد ثبوت أضرارها الصحية، أن المادة محظورة في المملكة.

وجاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو على نطاقٍ واسعٍ حول استخدام تلك المادة في المخبوزات والمعجنات بالولايات المتحدة، بغرض تنعيم وتحسين طعم الخبز وملمسه، على الرغم من منعها في دول أخرى لثبوت أضرارها.

الهيئة العامة للغذاء والدواء
برومات البوتاسيوم

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