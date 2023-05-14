"الغذاء والدواء": "برومات البوتاسيوم" المسرطنة محظور استخدامها بالمملكة

وأكّدت الهيئة رداً على عددٍ من التساؤلات حول استخدام تلك المادة في المخبوزات والمعجنات بغرض تنعيم وتحسين طعم الخبز وملمسه، بعد منعها في دول أخرى بعد ثبوت أضرارها الصحية، أن المادة محظورة في المملكة.