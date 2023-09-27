"إغاثي الملك سلمان" يوزّع مساعدات عاجلة على متضرري حريق مخيم سمعون بحضرموت

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، مواد إيوائية عاجلة على النازحين المتضررين من الحريق الذي اندلع في مخيم سمعون الواقع في مديرية الشحر بمحافظة حضرموت نتيجة تسرب غاز.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدّمها المملكة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة الأشقاء في الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.
من ناحية أخرى، سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية غينيا بيساو المتضمنة 25 طنًّا من التمور.
وقام فريق مركز الملك سلمان للإغاثة بتسليم المساعدات لوزيرة المرأة والأسر والتضامن الاجتماعي الغيني الدكتورة كادي سيدي.
وتأتي الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدّمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة حول العالم.