"إغاثي الملك سلمان" يوزّع مساعدات عاجلة على متضرري حريق مخيم سمعون بحضرموت

وتأتي الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدّمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة حول العالم.