"سلمان للإغاثة".. أطنان أغذية لمتضرري فيضانات باكستان ومحتاجي اليمن

واصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، توزيع مساعدات إغاثية متنوعة للمتضررين من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية، كما قدم أطنانًا من الأغذية للمحتاجين في مديريتي أحور ولودر بمحافظة أبين باليمن.
وفي التفاصيل: جرى توزيع 2130 سلة غذائية و37 خيمة و260 ناموسية في منطقتَي ديرا غازي خان ومينوالي بإقليم البنجاب ومنطقتي راجن بور ولاركانا بإقليم السند، استفاد منها 14910 أفراد؛ حيث تأتي هذه الجهود ضمن أعمال الجسر البري الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، لدعم الشعب الباكستاني الشقيق عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددًا من المدن والأقاليم هناك.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 160 طنًّا و500 كيلوغرام من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديريتي أحور ولودر بمحافظة أبين، استفاد منها 9,000 فرد؛ وذلك في إطار مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي يُنفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.