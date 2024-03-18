مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يستأصل أوراماً خطرة من دماغ شاب بعملية معقدة ويعيد له الحركة

وأضاف د. الجهني أنه بعد دراسة الحالة ، تقرر على الفور عمل التدخل الجراحي لإنقاذ حياة المريض، بالرغم من خطورة العملية ، وقد استغرقت الجراحة ساعتين ، تم خلالها إزالة الورم بالكامل مع المحافظة على الأعصاب المحيطة به، عبر استخدام تقنية مراقبة الأعصاب أثناء الجراحة ، إذ تم بعد ذلك نقل المريض للعناية المركزة ، والتي مكث فيها عدة أيام تحت الملاحظة ، ونقل بعدها لجناح التنويم، حيث تلقى رعاية فائقة ، بعد نجاح العملية ولله الحمد.