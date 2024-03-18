مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يستأصل أوراماً خطرة من دماغ شاب بعملية معقدة ويعيد له الحركة

بفضل الله أنقذ مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، حياة شاب عشريني ، بعد إجرائه جراحة خطرة لاستئصال عدة أورام في المخ ، مسببة الضغط على جذع الدماغ مما أفقده قدرته على الحركة والتنفس بصعوبة شديدة.
ذكر ذلك الدكتور هاني الجهني استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري ، الحاصل على البورد الفرنسي رئيس الفريق الطبي المعالج ، والذي أضاف أنه فور وصول المريض للعيادة تم إخضاعه للكشف السريري وإجراء عدداً من الفحوصات الدقيقة المخبرية ، وعمل التصوير المقطعي (C.T Scan) والرنين المغناطيسي (M.R.I)، وبمراجعة تاريخه المرضى تبين إصابته بورم ضاغط على جذع الدماغ .
وأضاف د. الجهني أنه بعد دراسة الحالة ، تقرر على الفور عمل التدخل الجراحي لإنقاذ حياة المريض، بالرغم من خطورة العملية ، وقد استغرقت الجراحة ساعتين ، تم خلالها إزالة الورم بالكامل مع المحافظة على الأعصاب المحيطة به، عبر استخدام تقنية مراقبة الأعصاب أثناء الجراحة ، إذ تم بعد ذلك نقل المريض للعناية المركزة ، والتي مكث فيها عدة أيام تحت الملاحظة ، ونقل بعدها لجناح التنويم، حيث تلقى رعاية فائقة ، بعد نجاح العملية ولله الحمد.
يٌذكر أن مركز جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، نجح في تشخيص وعلاج العديد من الحالات المعقدة والنادرة من داخل وخارج المملكة ، بفضل الله ثم بوجود الكفاءات الطبية المؤهلة تأهيلاً علمياً عالياً والتي تتمتع بخبرات كبيرة في هذا التخصص الدقيق ، بالإضافة إلى توفير أحدث الأجهزة الطبية المتخصصة في جراحات المخ والأعصاب .