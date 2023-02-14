"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران وحائل وعسير والشمالية والشرقية وتبوك والجوف والرياض).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة نجران تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرخير وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد المنطقة الشرقية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البطحاء والعبيلة والعديد وذعبلوتن، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والطائف وميسان والعرضيات وخليص والجموم والكامل والعاصمة المقدسة، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة ارتفاعًا في الأمواج على الشعيبة وجدة ورابغ والقنفذة والليث حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد ارتفاعًا في الأمواج مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء ونيوم شرما، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة ارتفاعًا في الأمواج مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الرايس وينبع حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة الجوف أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ16.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووداي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أمطارًا خفيفة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة عسير رياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة الباحة لرياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة حائل رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الأربعاء.