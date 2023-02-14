"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

وتشهد المنطقة الشرقية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البطحاء والعبيلة والعديد وذعبلوتن، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا حتى الساعة العاشرة صباحًا.