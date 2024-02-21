نادي الطلبة السعوديين في جامعة جنوب كاليفورنيا يحتفل بيوم التأسيس

أقام نادي الطلبة السعوديين في جامعة جنوب كاليفورنيا حفلًا ضخمًا في قاعة طروادة الكبرى "Trojan Grand Ballroom" في جامعة جنوب كاليفورنيا في قلب مدينة لوس أنجلوس بمناسبة يوم التأسيس؛ وذلك بحضور القنصل العام للمملكة العربية السعودية في لوس أنجلوس بندر بن فهد الزيد.
وبدأ الحفل بآيات عطرة من كتاب الله الكريم، ثم عُزِف السلام الوطني السعودي، وألقى رئيس نادي الطلبة السعوديين في جامعة جنوب كاليفورنيا كلمة ترحيبية بالحضور؛ حيث أكد أن الاحتفاء بيوم التأسيس يجسّد وفاءً لمن أسهموا في مراحل البناء والنماء لوطن المجد والعلياء، نحو أصالة يرتكز عليها الحاضر، وإرث يغذي المستقبل.
وألقى المبتعث والشاعر أحمد الزهيري قصيدتين باللغة العربية والإنجليزية بهذه المناسبة الوطنية.
بعدها، ألقى البروفيسور والمحاضر في جامعة جنوب كاليفورنيا EUI-SUNG YI محاضرة تَحدث فيها عن فخره بالمشاركة في مشروع "ذا لاين" الذي يعد بمثابة ثورة في الحياة الحضرية، ويضع الإنسان على رأس أولوياته بمنحه تجربة معيشة حضرية غير مسبوقة مع الحفاظ على الطبيعة المحيطة به، وما يجب أن تكون عليه المدن في المستقبل.
وأقيمت بعض المعارض الفنية والتراثية، ولوحة ضمت أسماء وتواقيع الحضور.
وفي ختام الحفل، تناول الجميع وجبة العشاء التي تضمنت بعض الأطباق التقليدية السعودية، وتم التقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة الغالية.
وقد حضر الحفلَ مجموعةٌ كبيرة من الطلاب المبتعثين من جميع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.
وشارك في الحفل مجموعة من الإعلاميين كان من بينهم المبتعث والإعلامي ياسر بن صولان، الذي قدّم شكره لرئيس نادي الطلبة السعوديين توفيق عثمان، ونائبه عمران العمران ولجميع أعضاء النادي على إخراج الحفل بصورة راقية تليق بمكانة المملكة العربية السعودية العظيمة ومكانتها المتقدمة على الساحة العربية والإقليمية والدولية.