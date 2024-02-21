نادي الطلبة السعوديين في جامعة جنوب كاليفورنيا يحتفل بيوم التأسيس

بعدها، ألقى البروفيسور والمحاضر في جامعة جنوب كاليفورنيا EUI-SUNG YI محاضرة تَحدث فيها عن فخره بالمشاركة في مشروع "ذا لاين" الذي يعد بمثابة ثورة في الحياة الحضرية، ويضع الإنسان على رأس أولوياته بمنحه تجربة معيشة حضرية غير مسبوقة مع الحفاظ على الطبيعة المحيطة به، وما يجب أن تكون عليه المدن في المستقبل.