جولات سلامة الغذاء بالطائف تضبط 90 مخالفة وتغلق ثلاثة محال مخالفة

واصلت أمانة الطائف جهودها لتعزيز السلامة الغذائية في المرافق التجارية والغذائية بنطاق البلديات الفرعية، وذلك من خلال تنفيذ جولات رقابية مكثفة لفرق البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية.
ورصدت الفرق الرقابية خلال حملتها التفتيشية 90 مخالفة صحية تتعلق بتدني مستوى النظافة وسوء أدوات وبيئة التحضير، وعدم تشغيل مصائد الحشرات، وعدم تقيد العاملين بالزي الموحد، وانتهاء الشهادات الصحية للعاملين، بالإضافة إلى مخالفات صحية أخرى، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المرافق المخالفة.
كما أغلقت فرق رقابية متخصصة ثلاثة مرافق تجارية مخالفة لم تتقيد بالاشتراطات الصحية خلال حملة رقابية مكثفة لمراقبة الأنشطة التجارية والغذائية، وتنفذ الفرق الميدانية جولات رقابية مخصصة لفحص الخضراوات والمواد الغذائية والفواكه وزيوت القلي للتأكد من جودتها وسلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي من خلال استخدام أجهزة فحص إلكترونية.
وأوضحت الأمانة أن جهودها الرقابية ستتواصل لتعزيز سلامة الغذاء ومتابعة امتثال المحال بالاشتراطات الصحية، من خلال جولات تفتيشية مستمرة للبلديات الفرعية والإدارات الإشرافية على المرافق التجارية والغذائية، سعيًا لرفع كفاءة الخدمات المقدمة بالأنشطة.