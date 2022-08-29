جولات سلامة الغذاء بالطائف تضبط 90 مخالفة وتغلق ثلاثة محال مخالفة

ورصدت الفرق الرقابية خلال حملتها التفتيشية 90 مخالفة صحية تتعلق بتدني مستوى النظافة وسوء أدوات وبيئة التحضير، وعدم تشغيل مصائد الحشرات، وعدم تقيد العاملين بالزي الموحد، وانتهاء الشهادات الصحية للعاملين، بالإضافة إلى مخالفات صحية أخرى، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المرافق المخالفة.