"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار وضباب وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الرياض وتبوك والقصيم وعسير وجازان ونجران والجوف.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الرياض أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم وضرما ومرات والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء، وتستمر حتى الـ 10.00 من صباح الخميس.
ونبَّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة شرورة، وتستمر حتى الـ 10.00 من صباح الخميس، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة وأمطارًا رعدية على بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة حتى الساعة التاسعة صباحًا.
ونبَّه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية، تشمل أبو عجرم ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الـ09.00 من صباح الخميس.
وتشهد منطقة جازان رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع ارتفاع في الأمواج، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة جازان وفرسان، وتستمر حتى الـ09.00 من صباح الخميس، فيما تشهد المنطقة أمطارًا وضبابًا على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد، وتشهد ضبابًا على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحًا.
ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وخميس مشيط، وتستمر حتى الـ 08.00 من صباح الخميس.
وتشهد منطقة القصيم رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الـ 10.00 من صباح الخميس.
ونبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المعظم وتبوك، وتستمر حتى الـ09.00 من صباح الخميس.