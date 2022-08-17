"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار وضباب وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

وتشهد منطقة جازان رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع ارتفاع في الأمواج، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة جازان وفرسان، وتستمر حتى الـ09.00 من صباح الخميس، فيما تشهد المنطقة أمطارًا وضبابًا على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد، وتشهد ضبابًا على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحًا.