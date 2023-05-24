"سعود الطبية".. إنقاذ حياة مريض عشريني يعاني من نوبة ربو حادة

وتفصيلًا، استقبلت طوارئ المدينة الطبية المريض وهو يعاني نوبة ربو حادة وخطيرة "صدر صامت مع نسبة حموضية خطيرة جدًا، ومقاومة لأقصى العلاجات التحفظية المُتبعة في هذه الحالات"، ليتم التدخل الفوري من فريق الإيكمو بقيادة د.أحمد ربيع حتى استقرت الحالة وعادت غازات الدم إلى نسبتها الطبيعية، ليتم بعدها نقل المريض لوحدة العناية المركزة للمتابعة الدقيقة وضمان استقرار حالته.