"سعود الطبية".. إنقاذ حياة مريض عشريني يعاني من نوبة ربو حادة

تمكّن فريق طبي من مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمّع الرياض الصحي الأول من إنقاذ حياة مريض عشريني يعاني من الربو، عبر تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم (الإيكمو).
وتفصيلًا، استقبلت طوارئ المدينة الطبية المريض وهو يعاني نوبة ربو حادة وخطيرة "صدر صامت مع نسبة حموضية خطيرة جدًا، ومقاومة لأقصى العلاجات التحفظية المُتبعة في هذه الحالات"، ليتم التدخل الفوري من فريق الإيكمو بقيادة د.أحمد ربيع حتى استقرت الحالة وعادت غازات الدم إلى نسبتها الطبيعية، ليتم بعدها نقل المريض لوحدة العناية المركزة للمتابعة الدقيقة وضمان استقرار حالته.
يُذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقدم خدمات متخصصة للاستجابة السريعة لحالات طوارئ الأزمات التنفسية الرئوية وفق أحدث التقنيات وأعلى الإمكانيات وذلك ضمن الخطة التوسعية في تقديم الخدمات الطبية العاجلة للحالات الحرجة بتجمع الرياض الصحي الأول؛ بما فيها خدمة دعم الحياة عبر تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم (الإيكمو)؛ والذي يعد بمثابة رئة صناعية، حيث يتطلب العمل عليها وجود فريق متخصص ومؤهل ضمن برامج تدريبية عالية التكلفة والتعقيد، تُمكنهم من الاستجابة الفورية والعاجلة.