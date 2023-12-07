جمعية "مُعين" تقيم حفلها الختامي وتبرز شراكاتها المجتمعية والمشاريع وبالبرامج النوعية

أقيم الحفل الختامي السنوي لبرامج ومشاريع جمعية "مُعين" الخيرية لتأهيل الأحداث والمُعرَّضين للانحراف، يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 في دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض، برعاية وكيل الوزارة القائم بأعمال قطاع التنمية المهندس سلطان الجريس، وبحضور المدير التنفيذي لبرنامج سخاء المهندس عبدالله بن أمان العسيري، والشيخ عبدالرحمن الجميح الأمين العام لأوقاف محمد بن عبدالله الجميح، والشيخ ماجد بن عشق الجيطاء، وفهد المبرز مدير المشاريع بمؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية، وعمر التويجري المدير التنفيذي لأوقاف فهد العويضه الخيرية، وعدد من المؤسسات المانحة والداعمة لمشاريع الجمعية.
بدأ الحفل بتلاوة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ زايد العطيه، ثم كلمة لمدير دار الملاحظة الاجتماعية تركي العنزي، أشاد فيها بدور الجمعية والشراكة المتميزة التي أسهمت في تقديم مشاريع وبرامج نوعية استفاد منها المستفيدون في دار الملاحظة.
وتمت مشاهدة العرض المرئي لمشاريع الجمعية للعام الحالي 2023م ومن أبرزها المشاريع التي نفذت في دار الملاحظة ودار التربية ومؤسسة رعاية الفتيات، وأيضاً المشاريع التي تم تنفيذها في المدارس واستفاد منها مجموعة من طلاب وطالبات المدارس، من خلال تعزيز مجموعة من القيم لدى الطلاب وحمايتهم من الأفكار المنحرفة والسلوكيات الخاطئة.
بعدها تحدث رئيس مجلس الإدارة، وقال: "إن الجمعية كرست جهودها وأخذت على عاتقها تأهيل الأحداث والمعرضين للانحراف من خلال البرامج التأهيلية والوقائية، وإن الجمعية تسعى في برامجها إلى التدخل المبكر لتحصين الأحداث".
وشكر رئيس مجلس الإدارة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على دعمها المتواصل والدائم للجمعية، كما شكر دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض والداعمين من مؤسسات وأفراد على دعمهم والتعاون المستمر في إنجاح مشاريع الجمعية.
وبعد ذلك قام المهندس سلطان الجريس بتدشين وإطلاق حملة #لا_تفكر_تجرب للتوعية بأضرار المخدرات ومخاطرها.
وتم تكريم المؤسسات المانحة (مؤسسة محمد بن عبدالله الجميح الخيرية، ومؤسسة أوقاف فهد بن عبدالله العويضة، ومؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية، وأوقاف عبدالله بن تركي الضحيان، وأوقاف أبانمي)، كما تم تكريم مدير دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض تركي العنزي.
وبعدها زار وكيل الوزارة القائم بأعمال التنمية المهندس سلطان الجريس، والحضور مركز الشيخ عبدالله الراجحي مبنى دار الملاحظة، والذي أنشأته جمعية "مُعين" لتأهيل الأحداث والمعرضين للانحراف، ويحتوي على مجموعة من المرافق النوعية وهي - قاعة تدريبية - معمل حاسب آلي - معمل صيانة إلكترونيات - صالة رياضية - ومكتبة.
الجدير بالذكر أن جمعية "مُعين" تهدف لتأهيل الأحداث والمُعرَّضين للانحراف، وهي أول جمعية متخصصة في هذا المجال، وتأسست بتاريخ 1440/2/20هـ، برقم تسجيل (1068) حيث يشرف على الجمعية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ويرتكز نشاط الجمعية على خدمة المستفيدين في دور الأحداث والمراكز التابعة لوزارة الموارد البشرية والمعرضين للانحراف من أفراد المجتمع وتأهيلهم تربوياً ونفسياً واجتماعياً ومهارياً في بيئة ترويحية وجاذبة.
ومن أهدافها: تعزيز الجانب التربوي والقيمي والأخلاقي لدى المستفيدين. دعم ومساندة المستفيدين من أجل النمو النفسي والاستقرار الاجتماعي. وإكساب المستفيدين مهارات عملية تساعدهم على المشاركة في بناء المجتمع. والعمل على بناء وترسيخ الروابط بين المستفيدين وأسرهم والجهات ذات العلاقة ودمجهم بالمجتمع الحيوي. والمساهمة في إنشاء دور لرعاية وتأهيل الأحداث.