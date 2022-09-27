"سباير تكنولوجيز" تطلق منصتها المختصة بتجارب العملاء المصرفية "Spire Ingage" في السعودية

أطلقت شركة "سباير تكنولوجيز" منصتها المختصة بتجارب العملاء المصرفية في السعودية "Spire Ingage" والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، كما أنها ممكنة بالخدمات المصرفية المفتوحة، وترتقي بمعايير حلول الإدارة المالية.
ويقول الرئيس التنفيذي للمنتج عامر جانجوا: إنه نظرًا للتغيرات السريعة التي يشهدها القطاع المصرفي والتكنولوجي، أصبح تقديم الخدمات المصرفية الرقمية أساسيًّا لضمان استمرار وازدهار المؤسسات المالية.
وأوضح "جانجوا"، أن فئة الشباب في المملكة العربية السعودية تمثل الأغلبية، وهم الأسرع في تبني تجارب العملاء والتكنولوجيا الجديدة، فقد أصبحوا القوة المؤثرة والمشكلة للمنتجات والخدمات التي نستهلكها من حولنا.
وتابع: أصبح من الواضح أن مقدمي الخدمات المالية بحاجة إلى البدء في التفكير بكيفية خلق خدمات ومنتجات قيمة تتخطى الخدمات المصرفية الرقمية المتعارف عليها مثل فتح الحسابات، ودفع الفواتير، وتحويل الأموال. إنهم بحاجة إلى إيجاد طرق مختلفة للتنافس مع البنوك الجديدة ومنصات التكنولوجيا المالية الأخرى والتفاعل بشكل أفضل مع عملائهم من الشباب المطلعين في مجال التكنولوجيا.
ولفت "جانجوا"، إلى أنه وفقًا لنتائج المسح الوطني للتقنية المالية (2021) الذي أجرته فنتك السعودية؛ فإن 2 فقط من كل 10 عملاء يزورون فرع البنك الخاص بهم في الشهر الواحد، و39% يمارسون أنشطتهم المصرفية بشكل أساسي عبر الإنترنت؛ حيث مهّد تحول العملاء نحو الخدمات المصرفية الرقمية، الطريق لافتتاح العديد من البنوك الرقمية التي تنافس البنوك التقليدية من خلال تقديم عملية فتح حساب جديد بشكل أسرع لعملائها، ومنتجات مالية سهلة الاستخدام، وتجارب رقمية سلسة.
وأضاف: أصبح إشراك العملاء أكثر أهمية الآن مما كان عليه في أي وقت مضى؛ لافتًا إلى أن 80% من المستهلكين يفضلون استخدام تطبيق مصرفي يساعدهم على إدارة شؤونهم المالية الشخصية بشكل أفضل، عبر تقديم ميزات مثل إدارة الميزانيات والمدخرات والاستثمارات. وهنا يأتي دور Spire Ingage، المنصة التفاعلية الذكية والتي تقدم تجربة فريدة ومخصصة لكل عميل.
وأوضح "جانجوا"، أن المنصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وممكنة بالخدمات المصرفية المفتوحة؛ فهي ترتقي بمعايير حلول الإدارة المالية المعتادة. يساعد Spire Ingage المؤسسات المالية على تقديم تجارب مالية شخصية متقدمة، ورؤى لعملائها مع زيادة نسبة الاحتفاظ والقيمة الحياتية للعملاء أيضًا.
وقد وفرت منصة Spire Ingage ميزات عديدة؛ منها الادخار الذكي، وتصنيف البيانات وإثرائها، ومعلومات واضحة عن إنفاق العملاء ورؤى مالية مفيدة، تُمَكّنهم من الادخار.
وأشار إلى أن منصة Spire Ingage تتكون من حزمة تطوير برمجيات ذات علامة بيضاء يمكن البنوك من استخدامها لخلق تجارب عملاء أعمق وأكثر خصوصية.. إنها منصة تجربة عملاء متكاملة وجذابة، وستضيف المزيد من التميز لعلاقة العميل مع الشركات المالية؛ كما ستزيد نسبة ولاء العميل وترويجه للشركة.