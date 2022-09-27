"سباير تكنولوجيز" تطلق منصتها المختصة بتجارب العملاء المصرفية "Spire Ingage" في السعودية

ولفت "جانجوا"، إلى أنه وفقًا لنتائج المسح الوطني للتقنية المالية (2021) الذي أجرته فنتك السعودية؛ فإن 2 فقط من كل 10 عملاء يزورون فرع البنك الخاص بهم في الشهر الواحد، و39% يمارسون أنشطتهم المصرفية بشكل أساسي عبر الإنترنت؛ حيث مهّد تحول العملاء نحو الخدمات المصرفية الرقمية، الطريق لافتتاح العديد من البنوك الرقمية التي تنافس البنوك التقليدية من خلال تقديم عملية فتح حساب جديد بشكل أسرع لعملائها، ومنتجات مالية سهلة الاستخدام، وتجارب رقمية سلسة.