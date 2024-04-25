40 مئوية.. "مكة المكرمة" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

وتوقع المركز هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة.