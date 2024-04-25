40 مئوية.. "مكة المكرمة" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الخميس.
وتوقع المركز هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة.
وأوضح المركز أن مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة 40 مئوية؛ فيما سجلت السودة أقل حرارة 11 درجة فقط.
وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في ينبع 39 مئوية والقنفذة 38 درجة، تليها المدينة المنورة وجدة وجازان ووادي الدواسر وشرورة والعلا والقريات 37 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى؛ جاءت السودة في أدنى القائمة بـ11 درجة، تليها أبها وحائل 16 مئوية.
وقال المركز إن السودة سجلت أعلى نسبة رطوبة 90%.