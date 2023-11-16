"سدايا": المركز الدولي للذكاء الاصطناعي يعزز جهود المملكة في دعم أهداف التنمية المستدامة

وقال الغامدي: إن المركز يُعزز من جهود المملكة الرامية إلى دعم أهداف التنمية المستدامة 2030 علاوة على الجهود الخاصة لمنظمة ليونسكو في سبيل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لخير البشرية وتأمين طُرق استخداماتها لتعم الفائدة للجميع لتكون جنبًا إلى جنب مع الجهود القائمة التي تقوم بها المملكة في هذا الجانب في المحافل المحلية والدولية، ومنها توقيعها مؤخرًا مع 28 دولة على "إعلان بلتشلي" لضمان التطوير والاستخدام الآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي خلال قمة "سلامة الذكاء الاصطناعي" التي عقدت في بريطانيا الأسبوع المنصرم.