"سدايا": المركز الدولي للذكاء الاصطناعي يعزز جهود المملكة في دعم أهداف التنمية المستدامة

رفع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، شكره لقيادة المملكة على ما توليه من رعاية واهتمام بتعزيز مكانة المملكة وتميز حضورها في المنظمات الدولية، وذلك بعد إقرار اليونسكو اليوم المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE) من الفئة الثانية بإشراف اليونسكو بمدينة الرياض.
وقال الغامدي: إن المركز يُعزز من جهود المملكة الرامية إلى دعم أهداف التنمية المستدامة 2030 علاوة على الجهود الخاصة لمنظمة ليونسكو في سبيل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لخير البشرية وتأمين طُرق استخداماتها لتعم الفائدة للجميع لتكون جنبًا إلى جنب مع الجهود القائمة التي تقوم بها المملكة في هذا الجانب في المحافل المحلية والدولية، ومنها توقيعها مؤخرًا مع 28 دولة على "إعلان بلتشلي" لضمان التطوير والاستخدام الآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي خلال قمة "سلامة الذكاء الاصطناعي" التي عقدت في بريطانيا الأسبوع المنصرم.
يذكر أن أعمال المركز سوف تسلط الضوء على أربعة مجالات هي: تقديم الدعم في البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الوعي والتواصل بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وتقديم التوصيات ذات الصلة بسياسات الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن بناء قدرات الذكاء الاصطناعي، والإسهام في الجهود العالمية التي تخدم البشرية في مجالات الذكاء الاصطناعي.