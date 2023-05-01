بطلب سعودي.. "التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعًا طارئًا حول السودان

يشار إلى أن القوات المسلحة السودانية كانت قد أعلنت أمس الأحد، أنها وافقت على تمديد الهدنة مع قوات الدعم السريع لمدة 72 ساعة؛ على أن تبدأ اعتبارًا من انتهاء مدة الهدنة الحالية.