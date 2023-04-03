أكثر من 16 ألف مستفيد من الخدمات الطبية لزوّار المدينة المنوّرة خلال 10 أيام

وبيّن التجمُّع أن عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة بمستشفى الحرم بلغ 3156 مراجعاً، فيما استفاد من خدمات مركز الصافية المحيط بالمسجد النبوي 5430 مراجعاً، ومركز باب جبريل 399 مستفيداً، بينما بلغ عدد المستفيدين من خدمات مركز محطة قطار الحرمين السريع 590 مسافراً، ومركز المراقبة الصحية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز 6696 مراجعاً خلال عشرة أيام.