القبض على مقيم ومقيمة بعسير لترويجهما 19.2 كجم حشيش

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم ومقيمة من الجنسية اليمنية بمنطقة عسير لترويجهما (19.2) كلجم من مادة الحشيش المخدر.
وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما الى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.