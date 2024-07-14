"القيادة" تهنئ "ماكرون" بذكرى اليوم الوطني.. وخادم الحرمين يشيد بالعلاقات المتميزة مع فرنسا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.