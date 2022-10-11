49 ألف مستفيد بالتوعية الميدانية.. إليك أبرز خدمات الحرم خلال 24 ساعة

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام، أمس الإثنين، موضحة تفاصيلها بالأرقام.
تفصيلاً، أوضحت "شؤون الحرمين"، عبر إنفوجراف على حسابها على تويتر"، أن الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام في يوم الإثنين 14 /3/ 1444هـ ، تشمل توزيع 86478 عبوة زمزم، واستهلاك 130 الف لتر مطهرات، وتعقيم الأسطح بـ14700 لتر، وتوزيع 2000 كتيب ومطوية.
وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من التوعية الرقمية بلغ 14350 مستفيداً، فيما بلغ المستفيدون من خدمة التطويف 2090، ومن برنامج التوعية الميداني 49.547 ألف مستفيد.
وأضافت، أنه تم "ضخ 1200 لتر معقم للأيدي، وتعقيم السجاد بـ15900 لتر، والتعقيم باستخدام جهاز البايوكير 250 لتراً، والتعقيم عبر الروبوتات بـ 250 لتراً من المعقمات.