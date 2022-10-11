49 ألف مستفيد بالتوعية الميدانية.. إليك أبرز خدمات الحرم خلال 24 ساعة

تفصيلاً، أوضحت "شؤون الحرمين"، عبر إنفوجراف على حسابها على تويتر"، أن الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام في يوم الإثنين 14 /3/ 1444هـ ، تشمل توزيع 86478 عبوة زمزم، واستهلاك 130 الف لتر مطهرات، وتعقيم الأسطح بـ14700 لتر، وتوزيع 2000 كتيب ومطوية.