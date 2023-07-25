منزلقات ذوي الإعاقة تعجيزية.. ومستخدموها لـ"سبق": هل تخدمنا بالفعل أن أنها "تزيد الطين بلة"؟ ومطالبات باللجوء للمختصين

وأضافوا: "لدينا أشخاص متخصصون في تطبيق اشتراطات هذه المنزلقات وتطبيقها على أرض الواقع بكل احترافية وسلامة وتكون صالحة للاستخدام البشري بكل أمان، فمثلاً في المنطقة الشرقية لدينا جمعية سواعد للإعاقة الحركية لديهم مختصون في مجال الإعاقة لماذا لم يتم الاستفادة منهم؟ ويكون هناك تعاون بين البلديات والجمعية المختصة، مثل جميعة سواعد لتقدم الخبرة والاشتراطات اللازمة لمثل هذه الأشياء التي يستخدمها الأشخاص ذوو الإعاقة، فهم على كامل الاستعداد لتقديم ذلك سواء في المنزلقات أو في أي شيء يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضًا إجبار المحلات التي وضعت مثل هذه المنزلقات التعجيزية على إزالتها".