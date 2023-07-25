منزلقات ذوي الإعاقة تعجيزية.. ومستخدموها لـ"سبق": هل تخدمنا بالفعل أن أنها "تزيد الطين بلة"؟ ومطالبات باللجوء للمختصين

لجأت الكثير من المحال والمراكز التجارية إلى وضع منزلقات للأشخاص ذوي الإعاقة هربًا من المخالفة، دون النظر إلى مدى صلاحية تلك المنزلقات للاستخدام البشري، وهل هي بالفعل تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة أم أنها "تزيد الطيب بِلة" كما قيل في المثل الشهير .
أشخاص من ذوي الإعاقة أكدوا في حديثهم لـ"سبق" أن الكثير من المحلات والمراكز التجارية لديهم قلة وعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي لا بد أن تجد تعاملاً خاصًا ومعاملة متميزة وفق اشتراطات معينة .
وقالوا: "للأسف الكثير من المنزلقات وضعت بشكل تعجيزي لا يستطيع أي شخص من ذوي الإعاقة استخدامها، فهي في الأخير وضعت هربًا من المخالفة، ولكن السؤال: لماذا لا تنظر البلدية لهذا المنزلقات التعجيزية وتُجبر المحلات على إزالتها وتعديلها؟".
وأضافوا: "لدينا أشخاص متخصصون في تطبيق اشتراطات هذه المنزلقات وتطبيقها على أرض الواقع بكل احترافية وسلامة وتكون صالحة للاستخدام البشري بكل أمان، فمثلاً في المنطقة الشرقية لدينا جمعية سواعد للإعاقة الحركية لديهم مختصون في مجال الإعاقة لماذا لم يتم الاستفادة منهم؟ ويكون هناك تعاون بين البلديات والجمعية المختصة، مثل جميعة سواعد لتقدم الخبرة والاشتراطات اللازمة لمثل هذه الأشياء التي يستخدمها الأشخاص ذوو الإعاقة، فهم على كامل الاستعداد لتقديم ذلك سواء في المنزلقات أو في أي شيء يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضًا إجبار المحلات التي وضعت مثل هذه المنزلقات التعجيزية على إزالتها".
وأصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تعميماً لجميع الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بإلزام جميع المحلات والمراكز التجارية بتركيب منزلق لذوي الإعاقة.
وأمهلت الوزارة في السابق المحلات والمراكز التجارية 60 يوماً من أجل تصحيح أوضاعها وتركيب منزلق لذوي الإعاقة، مبينة أنه في حالة مخالفة ذلك تعاقب تلك المنشأة وفقاً للائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.
وأوضحت الوزارة أن تلك الإجراءات تأتي بناءً على التقارير والرقابة والجولات الميدانية للفرق المختصة بالوزارة، وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث اتضح عدم التزام بعض المحلات والمراكز التجارية بتركيب منزلق لذوي الإعاقة، رغم وجود ذلك الاشتراط في بطاقة الاشتراطات البلدية الإلكترونية للأنشطة التجارية، والتي نصت في الاشتراطات العامة على "الالتزام بتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تيسير وتسهيل حركتهم وتهيئة الأوضاع والأبعاد والفراغات المناسبة لاستخدامهم طبقاً لمتطلبات كود البناء السعودي، حسب الدليل الإرشادي للوصول الشامل لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة".