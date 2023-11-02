"الغطاء النباتي" ينتهي من زراعة 180 ألف شجرة في مسيج العويصي بالحدود الشمالية

أنهى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، زراعة 180 ألف شجرة محلية، ضمن مشروع التشجير بمسيج العويصي -وهو أحد المواقع المستهدفة بالاستزراع وإكثار البذور الرعوية في منطقة الحدود الشمالية- بنسبة إنجاز 100% من المستهدفات وفق الجدول الزمني الموضوع مسبقًا، وذلك بزراعة الأصناف الملائمة للبيئة المحلية، منها: الطلح، والقرض، والغاف، والأثل، والغضى، والأراك، والسدر.