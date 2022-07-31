مدير تعليم جدة يُدشن فعاليات المعسكر العلمي الصيفي الأول 2022

دشن المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور نايف الزارع، اليوم الأحد، فعاليات المعسكر العلمي الصيفي الأول 2022، تحت شعار "قدرات طلابية.. منافسة عالميًّا"، والمنصة التفاعلية الخاصة بالمعسكر على شبكة الإنترنت.
جاء ذلك بحضور مساعدي المدير العام للتعليم بجدة للشؤون التعليمية والخدمات المساندة، وعدد من قيادات الإدارة.
واطلع "الزارع" على ورش العمل التدريبية العلمية المقدمة للمشاركين في المعسكر؛ كالطاقة النظيفة والذكاء المحيط وإنترنت الأشياء وعلوم الفضاء وعلماء المستقبل.
ورحّب الدكتور "الزارع" في كلمة ألقاها خلال تدشين المعسكر بالوفود المشاركة، وأكد أهمية استثمار مثل هذه المعسكرات العلمية الفريدة في صقل وتنمية قدرات الطلاب المشاركين، وتقديم المفيد لهم.
ونوه إلى حرص واهتمام وزارة التعليم بالطلاب المتفوقين والنابغين وتوفير التدريب والتأهيل الجيد؛ لتهيئتهم للمشاركة في المنافسات العلمية المحلية والعالمية.
يذكر أن المعسكر تستضيفه إدارة تعليم جدة، ممثلة في إدارة النشاط الطلابي "بنين/ بنات"، ويشارك فيه 140 طالبًا وطالبة من أربع إدارات تعليم في جدة والمدينة المنورة والقنفذة، ويستمر لمدة أسبوعين، يتخلله تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المنشآت التعليمية والعلمية وبرامج ترفيهية وسياحية.