مدير تعليم جدة يُدشن فعاليات المعسكر العلمي الصيفي الأول 2022

يذكر أن المعسكر تستضيفه إدارة تعليم جدة، ممثلة في إدارة النشاط الطلابي "بنين/ بنات"، ويشارك فيه 140 طالبًا وطالبة من أربع إدارات تعليم في جدة والمدينة المنورة والقنفذة، ويستمر لمدة أسبوعين، يتخلله تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المنشآت التعليمية والعلمية وبرامج ترفيهية وسياحية.