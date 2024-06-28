"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار خفيفة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

كما تشهد منطقة جازان أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة الدرب، ورياح شديدة على بيش، وأمطار خفيفة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء السبت.