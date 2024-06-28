"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار خفيفة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والرياض وعسير والشرقية وجازان ونجران.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء السبت.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة الخرمة والموية وتربة ورنية والشعيبة والليث والقنفذة، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء السبت.
كما تشهد منطقة نجران أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء السبت.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية، وتشمل الأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء السبت.
وتشهد منطقة عسير أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والبرك والقحمة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وأمطار خفيفة على أحد رفيدة والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء السبت.
كما تشهد منطقة جازان أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة الدرب، ورياح شديدة على بيش، وأمطار خفيفة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء السبت.