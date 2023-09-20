"المرور" ينفّذ قرابة 460 ألف عملية إلكترونية عبر منصة "أبشر" خلال أغسطس

وأوضح المرور في إنفوجرافيك على حسابه في منصة "إكس" -تويتر سابقًا- أن الخدمات التي تم تنفيذها بلغت 459.743 عملية شملت عبر "أبشر أفراد": "120.545 تجديد رخصة سير مركبة، و92.188 إصدار طلب تفويض قيادة، و86.934 إذن إصلاح مركبة، و72.048 تجديد رخصة قيادة، و26.857 استبدال لوحات، و19.951 إسقاط مركبات مهملة وتالفة، و16.696 مبايعة مركبات، ثم 5.643 صلاحية تأمين مركبات.