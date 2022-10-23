في قبضة رجال الأمن.. "فيديو" يرصد الإطاحة بمرتكبي عدد من الجرائم في المملكة

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، اليوم الأحد، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، من بينها القبض على مواطن قام بإتلاف جهاز رصد آلي في أحد الطرق العامة بعسير وتوثيق ذلك ونشره، كما تمّ القبض على مواطن قام بمخالفة نظام البيئة بقطع الأشجار بغرض الاحتطاب وتوثيق ذلك ونشره بمنصات التواصل الاجتماعي.
وأضاف حساب الأمن العام على تويتر أنه تمّ القبض على مقيمَيْن من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية الإريترية، ومواطن، ارتكبوا حوادث جنائية بمكة المكرّمة تمثلت في انتحال صفة غير صحيحة وسلب.
وتابع الفيديو أنه تم القبض على مواطن في عسير قام بإيواء 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في سكن يعود
إليه، إضافة إلى مواطن قام بسرقة مركبة واستخدامها في حوادث جنائية تمثلت في سلب متاجر ومراكز طبية بالرياض.