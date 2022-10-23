في قبضة رجال الأمن.. "فيديو" يرصد الإطاحة بمرتكبي عدد من الجرائم في المملكة

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، من بينها القبض على مواطن قام بإتلاف جهاز رصد آلي في أحد الطرق العامة بعسير وتوثيق ذلك ونشره، كما تمّ القبض على مواطن قام بمخالفة نظام البيئة بقطع الأشجار بغرض الاحتطاب وتوثيق ذلك ونشره بمنصات التواصل الاجتماعي.