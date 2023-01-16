الجمعية السعودية للعلاقات العامة والإعلان تفتح باب التسجيل لعضويتها

دعت الجمعية السعودية للعلاقات العامة والإعلان الراغبين في الحصول على عضويتها للمبادرة في تسجيل بياناتهم عبر رابط التسجيل، وفقًا للمادة العاشرة من اللائحة المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية.
وحدّدت اللجنة مدة زمنية لاستقبال طلبات الحصول على إحدى عضوياتها، تبدأ من يوم الأحد الموافق 22/ 1/ 2023م، وحتى تاريخ يوم الأحد الموافق 5/ 2/ 2023م.
وأوضحت الجمعية أن العضويات المتاحة هي العضوية العاملة، وشروطها أن يكون طالب العضوية حاصلًا على درجة علمية لا تقل عن البكالوريوس أو ما يعادلها في مجال التخصص، وأن يدفع رسوم الاشتراك السنوية، وأن يستوفي أي شروط أخرى تقرّها الجمعية العمومية، ومن ثم صدور قرار مجلس الجمعية بالموافقة على انضمام العضو.
وبيّنت أن النوع الآخر هو عضوية الانتساب، وهي متاحة للطلاب الجامعيين في مجال تخصص الجمعية، إضافة إلى العاملين والمهتمين في مجال الجمعية ممن لا يتوفر فيهم شرط المؤهل العلمي المحدد للعضوية العاملة، ويشار إلى أن قيمة الاشتراك بالعضوية العاملة 350 ريالًا سعوديًا، وقيمة الاشتراك بعضوية الانتساب 150 ريالًا سعوديًا.
ويحظى الحاصلون على عضوية الجمعية على عدد من المزايا أبرزها الالتحاق بدورات تدريبية وبرامج تطويرية في مجال العلاقات العامة والإعلان، وتزويد الأعضاء بكل ما يستجد علميًا ومهنيًا، إضافة إلى المشاركة في المؤتمرات والملتقيات العلمية والعملية التي تنظمها الجمعية.
كما ستتيح الجمعية لأعضائها فرص العمل والتعاون في ورش العمل والملتقيات التي تقيمها الجمعية، وعبر شراكاتها مع المنظمات والجمعيات الأخرى، بالإضافة إلى الحصول على إصدارات الجمعية المختلفة المرتبطة بالتخصص.
وتستعد الجمعية خلال الفترة المقبلة لعقد جمعيتها العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد في دورته الثالثة؛ في إطار سعيها نحو تحقيق أهدافها الرامية إلى تنمية الجانب العلمي والمعرفي والبحثي والفكري في مجال العلاقات العامة والإعلان، وتعزيز العمل التنموي الوطني في مجال التخصص، إضافة إلى إكمال مسيرة الإنجازات التي حققها مشكورًا مجلس الإدارة في دورتيه السابقتين، حيث قدم الكثير من المناشط المتنوعة، وإقامة عدد من الملتقيات العلمية التي أسهمت بتطوير الأداء المهني، ونظمت عددًا من الدورات التدريبية التي طورت من المتخصصين والمهتمين بمجال العلاقات العامة والإعلان، وكانت المجلة العلمية الخاصة بالجمعية مرجعًا مهمًا لكثير من الباحثين والمهتمين.