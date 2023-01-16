الجمعية السعودية للعلاقات العامة والإعلان تفتح باب التسجيل لعضويتها

وتستعد الجمعية خلال الفترة المقبلة لعقد جمعيتها العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد في دورته الثالثة؛ في إطار سعيها نحو تحقيق أهدافها الرامية إلى تنمية الجانب العلمي والمعرفي والبحثي والفكري في مجال العلاقات العامة والإعلان، وتعزيز العمل التنموي الوطني في مجال التخصص، إضافة إلى إكمال مسيرة الإنجازات التي حققها مشكورًا مجلس الإدارة في دورتيه السابقتين، حيث قدم الكثير من المناشط المتنوعة، وإقامة عدد من الملتقيات العلمية التي أسهمت بتطوير الأداء المهني، ونظمت عددًا من الدورات التدريبية التي طورت من المتخصصين والمهتمين بمجال العلاقات العامة والإعلان، وكانت المجلة العلمية الخاصة بالجمعية مرجعًا مهمًا لكثير من الباحثين والمهتمين.