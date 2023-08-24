توقعات برياح نشطة وأتربة مُثارة بالشرقية والرياض.. غدًا الجمعة

أفاد موقع "طقس العرب"، اليوم الخميس، بأن آخر الخرائط الجوية تشير إلى توقع استمرار سيطرة المُرتفع الجوي في طبقات الجو العالية على أجواء المملكة السعودية.
وأضاف أن ذلك تزامنًا مع تعمق المنخفضات السطحية الحرارية في الركن الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، متوقعًا أن يؤدي ذلك إلى درجات حرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية في أغلب المناطق، بالإضافة إلى نشاط الرياح السطحية.
ويُتوقع، بمشيئة الله، أن تنشط الرياح الشمالية نهار يوم الجمعة، على منطقتي الشرقية والرياض، وتتسبب بغبار وأتربة مُثارة، مع حدوث تدني في مدى الرؤية الأفقية، ورُبما شبه انعدام في الطرق الصحراوية والمفتوحة، وتكون الفرصة مُهيأة لهطول أمطار رعدية مُتفرقة في أجزاء من مرتفعات شرق جازان وعسير.
كما يتوقع أن يكون الطقس شديد الحرارة في المنطقة الشرقية، بحيث تقارب درجات الحرارة الـ50 مئوية، وبخاصة في شمال المنطقة.
كما يكون حارًا إلى شديد الحرارة في الرياض والقصيم والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والمدينة المنورة مع درجات حرارة تتراوح ما بين منتصف ونهاية الأربعينات، في حين يكون حارًا في باقي المناطق.