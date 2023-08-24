توقعات برياح نشطة وأتربة مُثارة بالشرقية والرياض.. غدًا الجمعة

وأضاف أن ذلك تزامنًا مع تعمق المنخفضات السطحية الحرارية في الركن الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، متوقعًا أن يؤدي ذلك إلى درجات حرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية في أغلب المناطق، بالإضافة إلى نشاط الرياح السطحية.