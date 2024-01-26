السعودية تُرحِّب بقرار محكمة العدل الدولية وقف ممارسات الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

كما أشادت الخارجية بجهود جمهورية جنوب إفريقيا برفع دعوى ضد الانتهاكات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مشددة على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من التدابير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على جميع انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.