السعودية تُرحِّب بقرار محكمة العدل الدولية وقف ممارسات الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالقرار الابتدائي الصادر عن محكمة العدل الدولية، والرامي إلى وقف أية ممارسات وتصريحات تهدف إلى الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر، مع رفض رد الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا.
وعبَّرت الوزارة عن تأييد السعودية لما صدر عن محكمة العدل الدولية، وأكدت الرفض القاطع لممارسات الاحتلال الإسرائيلي وللانتهاكات لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية.
كما أشادت الخارجية بجهود جمهورية جنوب إفريقيا برفع دعوى ضد الانتهاكات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مشددة على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من التدابير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على جميع انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.