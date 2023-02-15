أمير المدينة المنورة يرعى الاحتفال بخريجي برامج الدراسات العليا بـ"التجمع الصحي"

تضمنت فقرات الحفل الذي احتضنه مركز المؤتمرات بجامعة طيبة، انطلاق مسيرة للخريجين، كما ألقى الخريج الدكتور نايف السفياني، كلمة نيابة عن زملائه خريجي برامج الدراسات العليا، أعرب فيها عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة –أيدهم الله– على ما تلقاه الكوادر الطبية من دعم مستمر، معربًا عن سعادته بتخريج كوكبة من الممارسين والممارسات الصحيين المؤهلين تأهيلاً عاليًا، زافًا تبريكاته للخريجين وأسرهم مثنيًا على الجهود المبذولة في سبيل تلقي البرامج التدريبية العليا بكفاءة واقتدار في إطار تعزيز خدمات المستفيدين من منظومة الرعاية الصحية.