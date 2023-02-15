أمير المدينة المنورة يرعى الاحتفال بخريجي برامج الدراسات العليا بـ"التجمع الصحي"

رعى الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، حفل تخريج طلاب وطالبات برامج الدراسات العليا بتجمع المدينة المنورة الصحي، والبالغ عددهم 127 خريجًا وخريجة في مختلف برامج الدراسات العليا المتمثلة في البرامج العامة والزمالة والدبلوم والمعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
تضمنت فقرات الحفل الذي احتضنه مركز المؤتمرات بجامعة طيبة، انطلاق مسيرة للخريجين، كما ألقى الخريج الدكتور نايف السفياني، كلمة نيابة عن زملائه خريجي برامج الدراسات العليا، أعرب فيها عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة –أيدهم الله– على ما تلقاه الكوادر الطبية من دعم مستمر، معربًا عن سعادته بتخريج كوكبة من الممارسين والممارسات الصحيين المؤهلين تأهيلاً عاليًا، زافًا تبريكاته للخريجين وأسرهم مثنيًا على الجهود المبذولة في سبيل تلقي البرامج التدريبية العليا بكفاءة واقتدار في إطار تعزيز خدمات المستفيدين من منظومة الرعاية الصحية.
إثر ذلك، شاهد الحضور عرضًا مرئيًا تعريفيًا عن رحلة تخرج برامج الدراسات العليا ومراحل التدريب الأكاديمي والتخصصات الطبية، ثم ألقى الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة المنورة الصحي الدكتور أحمد بن إبراهيم الصغير، كلمة أوضح من خلالها أن رعاية أمير المنطقة لحفل التخرج يأتي امتدادًا لما يوليه من دعم واهتمام للقطاع الصحي في سبيل رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لسكان وزوار المدينة المنورة.
وأعرب الدكتور الصغير عن خالص تهانيه للخريجين والخريجات على ما حققوه من إنجازات جعلت منهم مثالاً للجد والاجتهاد، وفي نهاية الحفل كرّم أمير منطقة المدينة المنورة الخريجين والخريجات، والتقطت الصور التذكارية بتلك المناسبة.